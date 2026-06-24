Власти оценят риски эксплуатации праворульных автомобилей в России

Российские ведомства проводят проведут оценку рисков, связанных с эксплуатацией праворульных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

Как уточнили в министерстве, комплексный анализ организован МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП «НАМИ». Минтранс также участвует в обсуждении вопроса.

По итогам исследования специалисты планируют подготовить предложения, касающиеся дальнейшего регулирования эксплуатации таких транспортных средств. В Минтрансе подчеркнули, что работа находится на стадии анализа и выработки решений на основе полученных данных.

До этого предложение поэтапно заменить в России автомобили с правым рулем на более безопасные транспортные средства, вводя меры господдержки для водителей, выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в обращении к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Он подчеркнул, что такая мера будет целесообразной для улучшения безопасности дорожного движения. Сенатор также обратил внимание на необходимость обеспечения новых машин достаточным количеством запасных частей и развитой сервисной инфраструктурой.

Ранее стало известно, могут ли запретить на Дальнем Востоке автомобили с правым рулем.