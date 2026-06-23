Названы самые популярные подержанные автомобили на российском рынке в мае

Kia Rio и Hyundai Solaris стали самыми продаваемыми авто с пробегом в РФ в мае

В мае 2026 года самыми популярными автомобилями на вторичном рынке России стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada 2107, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

«В топ-5 модельного рейтинга попали Kia Rio (9,94 тыс. проданных единиц), Hyundai Solaris (9,9 тыс.), Lada 2107 (9,6 тыс.), Toyota Corolla (9,3 тыс.), Ford Focus (8,96 тыс.)», — отмечается в публикации.

Среди марок безусловным лидером является отечественная Lada, которой было реализовано 115,9 тыс. автомобилей, за ней следуют японская Toyota с 54,3 тыс. проданных машин, а также Kia (28,7 тыс.), Hyundai (27,9 тыс.) и Volkswagen (23,9 тыс.).

Всего в мае жители РФ приобрели 511,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 4,2% превышает результат мая прошлого года, хотя по сравнению с апрелем 2026 года продажи снизились на 5,7%.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.