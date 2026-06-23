Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилась очередь из 710 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его данным, время ожидания на ручной досмотр составляет около двух часов. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

21 июня беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров. В результате ударов не выжили четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. На этом фоне в республике приостановили продажу топлива. Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, были атакованы паром «Панагия» и нефтебаза на Кубани.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.