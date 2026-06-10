Автоэксперты назвали реальный расход топлива популярных кроссоверов

Издание «Авторевю» протестировало среднеразмерные кроссоверы «Москвич М70», Geely Atlas и Dongfeng Huge. В рамках теста эксперты издания провели замеры расхода топлива.

Реальный расход бензина АИ-95 измерялся на маршруте длиной 164 км, который включал улицы Москвы и городов Подмосковья, пригородные дороги и 30-километровый отрезок скоростной магистрали. Средняя скорость на маршруте была равна 50 км/ч.

Как показали измерения, расход кроссовера «Москвич М70» составил 8,0, Geely Atlas — 8,1, а Dongfeng Huge — 7,8 л/100 км.

До этого в дилерских центрах Белоруссии появились автомобили Citroen локальной сборки.

На конвейер завода «Юнисон» (в деревне Обчак под Минском) встали современные французские модели, адаптированные для рынка ЕАЭС. В гамму выпускаемой техники вошли кроссоверы Citroen C3-XR, Citroen C5 Aircross и Citroen C5 X.

Самым доступным вариантом является Citroen C3-XR стоимостью 75 тыс. белорусских рублей (2 млн российских рублей).

Ранее ГАЗ сделал из «ГАЗели» полноприводный грузовик-пятитонник.