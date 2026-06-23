В очередях у Крымского моста встали почти 1 тыс. автомобилей

В очередях на Крымский мост скопилась почти 1 тыс. машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По данным на 6:00, со стороны Керчи водителям придется провести в пробке более двух часов. Там ручного досмотра ждут 610 автомобилей. А со стороны Тамани в очереди стоят 365 транспортных средств. Время ожидания сейчас превышает час.

С 23:23 22 июня по 5:10 23 июня движение на переправе приостанавливали. Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

21 июня беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров. В результате ударов не выжили четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. На этом фоне в республике приостановили продажу топлива. Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, были атакованы паром «Панагия» и нефтебаза на Кубани.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.