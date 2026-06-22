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Автомобили

В России вдвое вырос спрос на автомобили, которым не нужен бензин

Автоэксперт Целиков оценил, как в России вырос на спрос на электрокары
William Barton/Shutterstock/FOTODOM

На минувшей неделе 15-21 июня на российский учет встал 231 электрокар — это почти в два раза больше, чем неделей ранее (123 шт). Такие данные приводит глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Это далеко не «рекорд сезона». Например, на 19-й неделе этого года было продано 236 электрокаров, а на 14-й неделе 253 штуки. Да и ровно год назад, на 25-й неделе прошлого года на учет встало 248 электрокаров», — уточняет аналитик.

Между появлением желания и реальной покупкой автомобиля обычно проходит 2-3 месяца. На обдумывание и принятие решения о приобретении электрокара нужно еще больше времени, отмечает Целиков.

До этого стало известно, что россияне, которые ввозили автомобили из Казахстана с апреля 2024 года по октябрь 2025-го, будут вынуждены доплачивать крупные суммы разницы в утильсборе, а также налогах и пошлинах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«По данным Mash, последние полгода тысячи владельцев тачек из братской республики получили уведомления от Федеральной таможенной службы о необходимости доплаты. По их словам, речь идёт о суммах от 1 до 4 млн рублей с учётом индексации утильсбора и начисленных пеней», — отмечается в публикации.

Ранее мужчина проплыл на надувном круге по проезжей части, и это попало на видео.

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