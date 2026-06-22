Mash: до 4 млн рублей утильсбора придется доплатить покупателям авто из Казахстана

Россиянам, которые ввозили автомобили из Казахстана с апреля 2024 года по октябрь 2025-го, будут вынуждены доплачивать крупные суммы разницы в утильсборе, а также налогах и пошлинах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По данным Mash, последние полгода тысячи владельцев тачек из братской республики получили уведомления от Федеральной таможенной службы о необходимости доплаты. По их словам, речь идёт о суммах от 1 до 4 млн рублей с учётом индексации утильсбора и начисленных пеней», — отмечается в публикации.

Генпрокуратура указала на многочисленные нарушения в работе таможенных органов, которые несвоевременно выявляли случаи неполной уплаты пошлин, утильсбора и других платежей, а также предложила привлечь к ответственности должностных лиц, однако граждане боятся аннулирования ЭПТС на автомобили и вынуждены доплачивать крупные суммы, утверждает Mash. По его данным, под доначисление могут попасть 30-50 тыс. автомобилей, включая купленные в автосалонах.

Ранее в Казахстане появился большой седан Chery за 1,5 млн рублей.