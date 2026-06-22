Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Mash: до 4 млн рублей утильсбора придется доплатить покупателям авто из Казахстана

Mash: на купленные в Казахстане машины в РФ начислят утильсбор до 4 млн рублей
Global Look Press

Россиянам, которые ввозили автомобили из Казахстана с апреля 2024 года по октябрь 2025-го, будут вынуждены доплачивать крупные суммы разницы в утильсборе, а также налогах и пошлинах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По данным Mash, последние полгода тысячи владельцев тачек из братской республики получили уведомления от Федеральной таможенной службы о необходимости доплаты. По их словам, речь идёт о суммах от 1 до 4 млн рублей с учётом индексации утильсбора и начисленных пеней», — отмечается в публикации.

Генпрокуратура указала на многочисленные нарушения в работе таможенных органов, которые несвоевременно выявляли случаи неполной уплаты пошлин, утильсбора и других платежей, а также предложила привлечь к ответственности должностных лиц, однако граждане боятся аннулирования ЭПТС на автомобили и вынуждены доплачивать крупные суммы, утверждает Mash. По его данным, под доначисление могут попасть 30-50 тыс. автомобилей, включая купленные в автосалонах.

Ранее в Казахстане появился большой седан Chery за 1,5 млн рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!