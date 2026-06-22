Мужчина проплыл на надувном круге по проезжей части, и это попало на видео

В Оренбургcкой области мужчина на надувном круге плавал мимо машин

На Оренбургскую область обрушились рекордные по своей силе осадки. Затоплены четыре округа, 106 домов, 313 приусадебных участков, два низководных моста и два участка дороги регионального значения, уточняет Telegram-канал Mash.

«Водная стихия затронула Бугурусланский район, а также СНТ «Успех» и «Калинушка». Местные говорят — урожай затопило, а строения придется восстанавливать годами. Также вода пришла в Ивановские сады, ТСН «Ивановское» и посёлок Пригородный. В ЖК «Заводской» автомобили частично ушли в воду», — пишет Telegram-канал.

На одном из опубликованных видео мужчина проплывает на надувном круге по проезжей части мимо стоящих автомобилей.

До этого десятки электросамокатов утопили неизвестные в водоеме столицы.

В сервисе кикшеринга «Яндекс Go» установили личности вандалов. «Мы знаем об этих инцидентах вандализма и уже установили личность причастных. На них написано заявление в правоохранительные органы — по результатам расследования будут применены меры», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что ни один случай вандализма не остается без внимания — каждую такую ситуацию берут на контроль сотрудники службы безопасности.

Ранее мотоциклист сбил квадроциклиста, вставшего, чтобы поднять вещи.