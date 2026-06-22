Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Десятки электросамокатов утопили неизвестные в водоеме столицы

Неизвестные утопили десятки электросамокатов в водоеме на юге Москвы
PavelKant/Shutterstock/FOTODOM

В сервисе кикшеринга «Яндекс Go» установили личности вандалов, которые утопили десятки электросамокатов на юге Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«Мы знаем об этих инцидентах вандализма и уже установили личность причастных. На них написано заявление в правоохранительные органы — по результатам расследования будут применены меры», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что ни один случай вандализма не остается без внимания — каждую такую ситуацию берут на контроль сотрудники службы безопасности. Согласно правилам сервиса, за умышленную порчу самоката предусмотрен штраф в размере 35 тыс. рублей.

Инцидент, о котором идет речь, ранее освещался в одном из Telegram-каналов в «Макс»: там сообщалось, что на юге Москвы неизвестные утопили несколько десятков арендных электросамокатов. Теперь, когда личности злоумышленников установлены, им грозит не только денежное взыскание, но и юридические последствия — заявление уже передано в полицию.

До этого в Ижевске Lada с водителем разбилась в серьезном ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в столб, в этот момент начинает идти дым, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Ранее в Ленобласти массовое ДТП парализовало трассу «Сортавала».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!