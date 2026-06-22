Десятки электросамокатов утопили неизвестные в водоеме столицы

В сервисе кикшеринга «Яндекс Go» установили личности вандалов, которые утопили десятки электросамокатов на юге Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«Мы знаем об этих инцидентах вандализма и уже установили личность причастных. На них написано заявление в правоохранительные органы — по результатам расследования будут применены меры», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что ни один случай вандализма не остается без внимания — каждую такую ситуацию берут на контроль сотрудники службы безопасности. Согласно правилам сервиса, за умышленную порчу самоката предусмотрен штраф в размере 35 тыс. рублей.

Инцидент, о котором идет речь, ранее освещался в одном из Telegram-каналов в «Макс»: там сообщалось, что на юге Москвы неизвестные утопили несколько десятков арендных электросамокатов. Теперь, когда личности злоумышленников установлены, им грозит не только денежное взыскание, но и юридические последствия — заявление уже передано в полицию.

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