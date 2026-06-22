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Автомобили

В России рекордно подешевел седан BAIC U5 Plus

Седан BAIC U5 Plus подешевел в России на 330 тысяч рублей
BAIC

Китайский автопроизводитель BAIC скорректировал цены на седан U5 Plus 2025 года выпуска, сообщил в своем Telegram-канале автоэксперт Олег Мосеев. Снижение составило от 330 до 390 тыс. рублей.

Теперь стоимость модели варьируется от 1,99 до 2,15 млн рублей, тогда как ранее ценник составлял 2,38 – 2,48 млн рублей. Таким образом, базовая версия седана вновь опустилась ниже психологической отметки в 2 млн рублей.

В прошлом году BAIC U5 Plus калининградской сборки предлагался в версиях Luxury и Honor с вариатором, а позднее в прайс-листе появилась комплектация с механической коробкой передач. Все версии седана оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 или 113 л.с.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

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