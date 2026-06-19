Россиянин сварил спальник для тягача ЗИЛ из крыш ВАЗ-2104, и это попало на фото

Motor: в продажу пошел редкий тягач ЗИЛ с большим самодельным спальником

Россиянин оборудовал старый ЗИЛ большим спальником и теперь продает. При внимательном рассмотрении замены, что боковины спального модуля сварены из минимум двух крыш универсала ВАЗ-2104. На факт публикации объявления обратил внимание журнал Motor.

Выставленный на продажу экземпляр — 2000 года выпуска, а его заявленный пробег составляет 420 тыс. км. В основе проекта лежит редкий 3-осный седельный тягач ЗИЛ-6309. Заявленная стоимость грузовика составляет 550 тыс. рублей.

До этого в продаже возник экспериментальный автобус ПАЗ с полным приводом.

Пассажирская машина является гибридом автобуса «Вектор Next» и внедорожника «Садко Next». Впервые полноприводный автобус-вездеход ПАЗ «Вектор Next» ателье «Автоуслуги» из города Павлово (Нижегородская область) представило на форуме «Армия-2022», но машина не стала серийной.

Единственный собранный экземпляр сейчас выставлен предлагают приобрести за 7,5 млн рублей.

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