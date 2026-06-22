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Движение автомобилей перекрыли на востоке Москвы из-за ливня

В районе Щелковского шоссе на востоке Москвы перекрыли движение из-за ливня
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве из-за сильного ливня перекрыто движение на востоке города. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

«В связи с погодными условиями перекрыто движение на улице 16-я Парковая от Щелковского шоссе до Проектируемого проезда №5483 в оба направления. Объезд возможен через Сиреневый бульвар», — сообщает канал.

Кроме того, временно перекрыто движение на Байкальской улице в районе Новосибирской улицы в оба направления. Объезд через Алтайскую улицу.

О том, что град и кратковременные ливни с грозой ожидаются в Москве в понедельник, 22 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В течение дня московский регион окажется на орбите влияния циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, который просматривается на метеорадарах на удалении от столицы около 150 км к северо-западу и западу, рассказал он.

В Москве и Подмосковье в понедельник будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные ливни. По словам синоптика, на каждый квадратный метр московских улиц прольется до 5-7 литров дождевой воды, по области до 13 литров, также ожидаются грозы и возможен град диаметром до 2-3 см. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха составит +25°C.

Ранее россиянам рассказали, куда поехать в отпуск, чтобы сбежать от жары.

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