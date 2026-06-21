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Автомобили

Россиянам перечислили китайские автомобили, которым грозит дефицит в России

«Автодом» назвал 5 дефицитных китайских автомобилей в России
Great Wall Motor

На российском рынке наблюдается дефицит минимум пяти популярных моделей автомобилей, также нехватка ожидается еще по нескольким моделям из-за высокого спроса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Автодом».

«Haval H3 и M6, а также новый Changan Uni-V пользуются высоким спросом, что приведет к их дефициту. Аналогичная ситуация наблюдается с моделями Exeed VX и RX. Кроме того, наблюдается дефицит Geely Atlas, Jetour T2, Tenet T4L, Changan Uni-S, Voyah Dream», цитирует агентство пресс-службу «Автодома».

В компании отметили, что в мае 2026 года объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России составил 110,7 тыс. единиц и рынок сохраняет тенденцию к росту, несмотря на снижение продаж в мае относительно апреля.

Директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов рассказал, что дефицит в России наблюдается на автомобили Haval H3, Haval M6 с механической коробкой передач и новый Changan UNI-V, а также на Exeed VX и RX.

Ранее Tesla на автопилоте протаранила дом в США.

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