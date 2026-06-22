Крымский мост снова перекрыли

Проезд по Крымскому мосту перекрыли второй раз за утро

Проезд по Крымскому мосту решили закрыть второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает канал.

Причина закрытия проезда неизвестна.

До этого 22 июня в 6 утра канал сообщил о перекрытии движения по мосту. Информация о возобновлении движения была опубликована в 7:27.

15 июня арбитраж в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. В МИД РФ назвали требование о демонтаже переправы абсурдным и циничным, отметив, что само его заявление показало бесчеловечную сущность Киева, который до сих пор стремится наказать крымчан за их выбор в пользу России.

Единственный эпизод, по которому арбитраж сделал замечание, касается сроков проведения оценки воздействия на окружающую среду при строительстве моста, отметили в ведомстве. По мнению суда, экологическая экспертиза была проведена в сжатые сроки.

Ранее министр обороны Украины захотел превратить Крым в «остров».