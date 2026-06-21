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Автомобили

Два человека ранены в результате стрельбы из-за ДТП в Волгоградской области

Под Волгоградом произошла стрельба после ДТП, двое ранены
M.Nyusha/Shutterstock/FOTODOM

В Алексеевском районе Волгоградской области конфликт после ДТП закончился стрельбой из охотничьего ружья. Об этом сообщает v1.ru.

По данным издания, в розыск объявлены три человека, причастные к стрельбе из ружья по другим людям. Утверждается, что подозреваемые после конфликта на месте аварии якобы попытались скрыться, а пострадавшие поехали за ними. Конфликт продолжился и пассажиры одного из автомобилей открыли стрельбу по оппонентам.

По информации областного ГУ МВД, о происшествии стало известно из сообщения врачей, к которым двое раненых обратились за помощью.

«Сотрудниками полиции было установлено, что травму они получили в ходе конфликта, возникшего после произошедшего ДТП в х. Алимо-Любимовский, в результате которого один из участников произвел выстрел из огнестрельного оружия в сторону оппонентов», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее массовое ДТП с пятью автомобилями произошло в Москве.

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