Массовое ДТП с пятью автомобилями произошло на юге Москвы

В Москве произошло массовое ДТП с пятью автомобилями

Авария с участием пяти автомобилей произошла на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Авария из пяти машин произошла в Москве. На Варшавском шоссе столкнулись два грузовых и три легковых авто. Информации о пострадавших нет», — отмечается в публикации.

О причинах аварии также не сообщается.

До этого в Приморье иномарка перевернула скорую с недоношенным младенцем на ИВЛ. По предварительной информации, авария произошла в Находке на регулируемом перекрестке. Водитель автомобиля Toyota Wish врезался в машину скорой медицинской помощи, которая ехала со спецсигналами.

Также в Астраханской области пассажирский поезд разорвал грузовик.

Ранее авария парализовала движение на юго-востоке Москвы.