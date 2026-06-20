В Ставрополье девять человек пострадали в фатальном ДТП

В Ставропольском крае легковушка с людьми разбился в аварии с грузовиком

В Ставропольском крае легковой автомобиль врезался в «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Авария произошла на 20-м км автодороги Изобильный-Ставрополь. Пострадавших госпитализировали», – говорится в публикации.

По данным канала, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще девять – пострадали.

До этого на трассе в Саратовской области люди не выжили в момент жесткого столкновения Renault и Hyundai. Первые кадры с места аварии опубликовал Teleram-канал 112. На записи видно, что на обочине дороги находится один из поврежденных автомобилей, при этом второй – вылетел с проезжей части на несколько метров. На кадрах видно, что машины полностью разбиты: их кузова разворотило, а детали разлетелись по сторонам.

В результате ДТП четыре пассажира Renault и два Hyundai получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в момент столкновения пострадали мужчина и женщина: прибывшие медики доставили их в больницу. На место выезжали спасатели, которые с помощью спецоборудования извлекли тела людей и деблокировали пострадавших.

Ранее в Ленобласти массовое ДТП парализовало трассу «Сортавала».