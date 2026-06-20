Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Tesla на автопилоте на большой скорости врезался в жилой дом в США

ABC: в США автомобиль Tesla на автопилоте въехал в дом, женщина внутри не выжила

В американском штате Техас автомобиль Tesla съехал с дороги и врезался в жилой дом, передает ABC.

По предварительной информации, в городе Кэти машина ехала на большой скорости в режиме автопилота. Из-за аварии женщина, которая находилась внутри дома, получила несовместимые с жизнью травмы.

Телеканал уточнил, что водителю Tesla никаких обвинений не предъявлено. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало расследование в отношении системы автопилота, которой оснащены почти 2,9 млн автомобилей компании.

В прошлом декабре в Китае произошло ДТП с участием Tesla Model 3. Водитель машины в момент аварии транслировал в интернет работу системы автопилота Full Self-Driving (FSD). Во время прямого эфира автомобиль неожиданно перестроился на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другой машиной.

Ранее россиянам рассказали, что водителя накажут за ДТП на автопилоте.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!