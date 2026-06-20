Tesla на автопилоте на большой скорости врезался в жилой дом в США

ABC: в США автомобиль Tesla на автопилоте въехал в дом, женщина внутри не выжила

В американском штате Техас автомобиль Tesla съехал с дороги и врезался в жилой дом, передает ABC.

По предварительной информации, в городе Кэти машина ехала на большой скорости в режиме автопилота. Из-за аварии женщина, которая находилась внутри дома, получила несовместимые с жизнью травмы.

Телеканал уточнил, что водителю Tesla никаких обвинений не предъявлено. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало расследование в отношении системы автопилота, которой оснащены почти 2,9 млн автомобилей компании.

В прошлом декабре в Китае произошло ДТП с участием Tesla Model 3. Водитель машины в момент аварии транслировал в интернет работу системы автопилота Full Self-Driving (FSD). Во время прямого эфира автомобиль неожиданно перестроился на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другой машиной.

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