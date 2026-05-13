Россиянам рассказали, накажут ли водителя за ДТП на автопилоте

Если автомобиль попал в аварию в режиме автопилота, виновным признают водителя — он должен будет возместить ущерб. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Действующее законодательство не предполагает, что лицо, которое фактически пользуется автопилотом, может переложить ответственность на него в случае ДТП. По правилам дорожного движения виновным будет признан водитель — лицо, которое находится за управлением и включило автопилот», — пояснил адвокат.

По его словам, закон не делает исключений для систем автономного управления. Водитель, который активировал автопилот (например, для парковки или движения по трассе), остается ответственным за любые последствия ДТП. Ему придется выплачивать ущерб пострадавшим.

При этом Воропаев отметил, что у водителя есть возможность взыскать эти деньги с производителя автомобиля. Для этого необходимо доказать с помощью экспертизы, что авария произошла именно из-за некорректной работы автопилота. Если производитель не предупреждал о возможных рисках или система дала сбой, водитель может подать регрессный иск и потребовать компенсацию как за ущерб другим машинам, так и за повреждение своего автомобиля.

Ранее стало известно, отберут ли у пьяного россиянина права за езду на автопилоте Tesla.

 
