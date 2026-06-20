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Певцу Мистеру Кредо грозит арест из-за дорожных штрафов

SHOT: певцу Мистеру Кредо грозит 15 суток ареста из-за неоплаченных штрафов
Vk.com/i_love_mr.credo

Музыканту Мистеру Кредо грозит 15 суток ареста из-за дорожных штрафов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«На авторе легендарных «Сегодня в белом танце кружимся» висят дорожные штрафы на сумму около 50 тысяч рублей. Из-за этого ФССП уже открыла на него исполнительное производство, по которому в июле состоится заседание суда. 53-летнему Александру Махонину (настоящее имя) грозит штраф в двукратном размере — 100 тысяч рублей— или же 15 суток административного ареста в чудной долине изолятора», – говорится в публикации.

По данным канала, музыканту также могут назначить 50 часов общественных работ. Mr. Credo резко активизировал концертную деятельность, чтобы заработать на оплату штрафа. Артист готовится к выступлению в Москве, где цены на билеты начинаются от 4 тысяч рублей, а самые дорогие места достигают 20 тысяч рублей. В сентябре Махонин также выступит в Екатеринбурге с хитами 2000‑х.

До этого стало известно, что судебные приставы объявили в розыск Мистера Кредо из-за неоплаченных автомобильных штрафов, накопленных с 2024 года. Все нарушения зафиксированы на его BMW.

Ранее экс-губернатора Челябинской области обвиняют во взятке в 34 млн рублей.

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