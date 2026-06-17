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34 млн рублей за дорожные контракты: на экс-главу Челябинской области завели дело

Экс-губернатора Челябинской области обвиняют во взятке в 34 млн рублей
Екатерина Штукина/РИА Новости

В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбудили уголовное дело о взятках. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Бывшему главе региона вменяют получение 34 миллионов рублей через посредников от экс-владельца АО «Южуралмост» Геннадия Вильшенко. Предполагается, что взамен чиновник оказывал покровительство компании при проведении аукционов на ремонт дорог в Челябинской области», – говорится в публикации.

Имя Дубровского уже фигурировало в дорожном скандале. После его отставки ФАС заявляла о возможном сговоре при распределении многомиллиардных контрактов на ремонт дорог.

До этого стало известно, что ведущему шоу Top Gear Джереми Кларксону диагностировали агрессивную форму рака. В новом выпуске шоу «Ферма Кларксона» он сообщил коллегам Калебу Куперу и Чарли Айрленду о своей болезни. Кларксон признался, что скрывал диагноз с мая, но не стал уточнять, где именно обнаружена раковая опухоль, подчеркнув, что это «никого не касается».

Ранее аномальная трасса «Колыма» начала уходить под землю.

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