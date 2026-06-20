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Кубанский бизнесмен похитил 14 фур с яблоками на 18 млн рублей

112: кубанский бизнесмен похитил почти 275 тонн яблок на 14 фурах
Максим Богодвид/РИА Новости

Кубанский бизнесмен похитил почти 275 тонн яблок на 18 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«43-летний предприниматель из Краснодарского края заключил договор на поставку яблок сорта «Джеромини» по 67 рублей за килограмм. За несколько дней ему отгрузили 14 фур — это 810 контейнеров с 274 тоннами яблок общей стоимостью более 18,3 млн рублей», – говорится в публикации.

Получив товар, бизнесмен оперативно его продал, однако с оплатой поставщику возникли проблемы. Платить он не собирался — всю выручку оставил себе. Кроме того, часть тары исчезла: из 810 контейнеров вернули только 502. Оставшиеся 308 контейнеров на сумму более 2,1 млн рублей поставщик так и не дождался.

Вместо реализации фруктов предпринимателю теперь предстоит давать показания следователям о местонахождении 275 тонн продукции, похищенных денежных средств и пропавших контейнеров.

Ранее экс-губернатора Челябинской области обвинили во взятке в 34 млн рублей.

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