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Автомобили

Автомобиль с человеком разбился в серьезном ДТП с большегрузом, и это попало на видео

В Архангельске на видео попало, как авто с человеком влетело в большегруз

На трассе Архангельск-Северодвинск произошло жесткое ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».

«По словам очевидца, перед аварией водитель вел машину странно: вилял из стороны в сторону, несколько раз выезжал на «встречку» перед другими авто, прижимался к обочине, будто давая себя объехать, а затем резко возвращался на дорогу. Причина такого поведения за рулем пока неизвестна. Закончилось это аварией», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль врезается в большегруз на встречной полосе движения, от удара транспорт закручивает и отбрасывает в сторону, при этом его детали разлетаются по проезжей части.

До этого в Улан-Удэ байкера отбросило в массовом ДТП. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в поворачивающую машину и от удара отлетает в другой автомобиль. На записи также заметно, что в момент столкновения детали разлетаются по дороге, а байкера отбрасывает в сторону.

Ранее петербуржец на легковушке влетел в дом.

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