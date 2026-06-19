В Москве вечером пятницы на дорогах ожидаются пробки

После 16:00 ожидается интенсивное движение в центре города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Затруднения движения ожидаются на шоссе Энтузиастов — в направлении области, на Ярославском шоссе — в направлении области, на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, в юго-восточной части МКАД, уточняют авторы публикации.

В некоторых районах возможны дожди, которые усугубят ситуацию на дорогах Москвы. Водителей призвали по возможности выбирать маршруты объезда наиболее загруженных участков.

До этого водителям назвали главную опасность, которая подстерегает на мокрой дороге.

Главная опасность на мокрой дороге, с которой может столкнуться водитель, — это аквапланирование, когда колеса перестают касаться асфальта. Об этом предупредил автоэксперт, кандидат технических наук Егор Васильев. В таких условиях он посоветовал не развивать скорость выше 60 км/ч.

«Если это все-таки произошло — сохраняем прямолинейное направление движения. Не нажимаем ни в коем случае на педаль тормоза. Корректируем руль минимально, подразумевая, что в любой момент автомобиль опять зацепится за дорогу», — сказал специалист.

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