Кроссовер GAC Hyptec HT приехал в Россию без крыльев чайки

GAC назвал цену кроссовера Hyptec HT, который адаптировали для России

Компания GAC объявила о начале предзаказов на новый премиальный электрический кроссовер GAC Hyptec HT — его стартовая стоимость составит от 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба российского офиса GAC.

GAC Hyptec HT прошел адаптацию для российского рынка. В мультимедийную систему интегрированы онлайн сервисы «Яндекса» и VK, плюс модель получила пакет зимних опций и возможность дистанционного управления функциями автомобиля через смартфон.

Автомобиль оснащен электрической силовой установкой, характеристики которой будут раскрыты отдельно.

С момента дебюта в 2023 году модель предлагала задние двери типа крылья чайки, но в 2025 году GAC отказался от этого непрактичного решения. Таким образом, в Россию Hyptec HT прибудет с простыми распашными дверями.

До этого в России появился кроссовер GAC S9, который понравится высоким людям.

Компания GAC объявила об официальном старте продаж нового флагманского гибридного кроссовера GAC S9 на российском рынке.

Габариты GAC S9 соответствуют классу полноразмерных SUV: длина кузова — 5060 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1760 мм, колесная база — 2930 мм, что формирует зону повышенного комфорта даже для пассажиров ростом выше 190 см. Стоимость равна 6,5 млн рублей.

Турбомотор 1.5 выполняет роль генератора, развивая 156 л.с. и 210 Нм. В движение машину приводит двухмоторный полный привод суммарной мощностью 340 л.с.

Ранее выяснилось, сколько получают не говорящие на немецком сотрудники завода Volkswagen.