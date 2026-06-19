Выяснилось, сколько получают не говорящие на немецком сотрудники завода Volkswagen

Актуальная минимальная тарифная ставка на головном предприятии в немецком Вольфсбурге составляет 15,29 евро за каждый отработанный час. Столько получают начинающие сотрудники на наименее ответственных позициях. Об этом сообщает журнал Motor, изучивший вакансии опубликованные HR-отделом немецкого автопроизводителя.

«Ставка 15,29 евро (около 1,3 тыс. рублей) указана брутто, то есть до уплаты налогов. При полной занятости работник получит на руки порядка 2 тыс. евро, то есть 170 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Как уточняет издание, на младших позициях знание немецкого языка персоналом не является обязательным.

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