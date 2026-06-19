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Автомобили

Выяснилось, сколько получают не говорящие на немецком сотрудники завода Volkswagen

Motor: на головном заводе Volkswagen платят минимум 1300 рублей в час
imago stock&people/Global Look Press

Актуальная минимальная тарифная ставка на головном предприятии в немецком Вольфсбурге составляет 15,29 евро за каждый отработанный час. Столько получают начинающие сотрудники на наименее ответственных позициях. Об этом сообщает журнал Motor, изучивший вакансии опубликованные HR-отделом немецкого автопроизводителя.

«Ставка 15,29 евро (около 1,3 тыс. рублей) указана брутто, то есть до уплаты налогов. При полной занятости работник получит на руки порядка 2 тыс. евро, то есть 170 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Как уточняет издание, на младших позициях знание немецкого языка персоналом не является обязательным.

Volkswagen прекратит существование на фоне системного кризиса, падения продаж и закрытия заводов, такое мнение высказали топ-менеджеры самого концерна в ходе тайного опроса, который утек в немецкие СМИ.

В анамнезе Volkswagen проигрыш за проигрышем на ключевых рынках Китая и США, а также уход из России, где он занимал доминирующее положение. Лебединая ли это песня немецкого автогиганта — в материале «Газеты.Ru».

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