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Автомобили

Видео: петербуржец на легковушке влетел в дом

В Петербурге легковушка влетела в дом после ДТП с Omoda

В Санкт-Петербурге иномарка влетела в дом в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Машина врезалась в дом на Васильевском острове. Перед этим красная легковушка столкнулась с кроссовером Omoda. Авария произошла на перекрестке Малого проспекта и 16-й, 17-й линий. По словам очевидцев, в одной из машин были дети и собака. Питомец выбежал, но его удалось поймать», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На место прибыли сотрудники ДПС и медики, информация о пострадавших уточняется.

До этого в Улан-Удэ байкера отбросило в массовом ДТП. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в поворачивающую машину и от удара отлетает в другой автомобиль. На записи также заметно, что в момент столкновения детали разлетаются по дороге, а байкера отбрасывает в сторону. По данным регионального канала, в результате произошедшего водитель получил травмы.

Ранее водитель сгорел заживо на трассе М-7.

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