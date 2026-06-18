Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Сделано в Петербурге: Jeland показал новый отечественный кроссовер J7

Прошла премьера второй модели новой российской марки Jeland
Jeland

Новый российский бренд Jeland объявляет о расширении модельного ряда. Второй моделью марки стал среднеразмерный кроссовер Jeland J7, сообщает пресс-офис бренда.

Просторный салон новинки должен предложить водителю и пассажирам премиальный уровень комфорта. Сама машина внешне напоминает китайский Jaecoo J7.

Jeland — это российский автомобильный бренд, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Производство полного цикла Jeland J7 будет организовано на высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург).

До этого стало известно, что новая марка Tenet Plus предложит россиянам кроссовер с решеткой-паутиной.

Российский автомобильный бренд Tenet Plus представил первую модель — среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6. Как сообщает пресс-служба марки, новинка сочетает выразительный дизайн, продуманную эргономику, высокий уровень комфорта и современные интеллектуальные технологии.

Визуальным центром передней части Tenet Plus L6 стала крупная решетка радиатора с выразительным геометрическим рисунком в стилистике «бриллиантового узора». Но некоторым «бриллиантовый узор» может напомнить паутину.

Ранее подозрительную коробку на магнитах нашли под Audi в московском автосалоне.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!