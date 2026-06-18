Сделано в Петербурге: Jeland показал новый отечественный кроссовер J7

Новый российский бренд Jeland объявляет о расширении модельного ряда. Второй моделью марки стал среднеразмерный кроссовер Jeland J7, сообщает пресс-офис бренда.

Просторный салон новинки должен предложить водителю и пассажирам премиальный уровень комфорта. Сама машина внешне напоминает китайский Jaecoo J7.

Jeland — это российский автомобильный бренд, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Производство полного цикла Jeland J7 будет организовано на высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург).

До этого стало известно, что новая марка Tenet Plus предложит россиянам кроссовер с решеткой-паутиной.

Российский автомобильный бренд Tenet Plus представил первую модель — среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6. Как сообщает пресс-служба марки, новинка сочетает выразительный дизайн, продуманную эргономику, высокий уровень комфорта и современные интеллектуальные технологии.

Визуальным центром передней части Tenet Plus L6 стала крупная решетка радиатора с выразительным геометрическим рисунком в стилистике «бриллиантового узора». Но некоторым «бриллиантовый узор» может напомнить паутину.

Ранее подозрительную коробку на магнитах нашли под Audi в московском автосалоне.