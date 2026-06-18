Скопились десятки авто: многокилометровая пробка парализовала Москву и МКАД

В Москве на Бесединском шоссе десятки машин скопились в пробке

В Москве на Бесединском шоссе образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«В сторону МКАД скопились десятки автомобилей. По словам очевидцев, движение на Бесединском шоссе серьезно затруднено», – говорится в публикации.

По данным канала, из-за перекрытий дорог время в пути значительно увеличилось. По словам таксистов, на некоторые поездки вместо 15 минут уходит до полутора часов.

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». На размещенных в сети кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами. При этом движение транспорта в районе пожара не затруднено.

До этого Собянин сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на многоквартирный дом, частный дом, на здание фитнес-центра, объект в промышленной зоне и на здание ТЦ. Пострадала одна женщина, от госпитализации она отказалась.

Ранее в Уфе автомобиль воспламенился в жестком ДТП.

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