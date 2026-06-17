На месте реанимация: в Уфе автомобиль воспламенился в жестком ДТП

В Уфе автомобиль с человеком вспыхнул на дороге в момент серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
«Машина влетела в столб и загорелась на перекрестке Вознесенского тракта и проспекта Победы. Что с пострадавшими — пока неизвестно, на месте скорая», – говорится в публикации.
Местные жители запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что над автомобилем поднимаются клубы дыма, при этом на место прибыл автомобиль реанимации.
До этого в Ижевске Lada с водителем разбилась в серьезном ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в столб, в этот момент начинает идти дым, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.
По словам очевидцев ДТП, водитель, который в момент аварии был за рулем отечественного автомобиля, потерял управление. О его состоянии не сообщается.
Ранее на МКАД перекрыли проезд для машин.