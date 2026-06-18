Врач рассказала, какие салонные фильтры в автомобиле подходят аллергикам

Врач Москаева: салонный фильтр в машине нужно менять минимум один раз в год

Салонный фильтр в автомобиле следует менять минимум один раз в год. При этом водителям, которые часто ездят по пыльным дорогам, рядом со стройками, а также нередко оказываются в пробках или сталкиваются с аллергией в сезон цветения следует проверять этот элемент чаще. Об этом газете «Известия» рассказали специалисты LECAR и эксперт-врач, аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

Эксперты предупредили, что забитый салонный фильтр менее эффективно очищает воздух и снижает эффективность вентиляции. При этом обычный пылевой фильтр задерживает крупную пыль и пыльцу, а угольный помогает бороться с частью запахов и газовых примесей.

По словам специалистов, сейчас одними из самых популярных являются HEPA-фильтры. При выборе такого элемента системы кондиционирования необходимо брать во внимание ее характеристики и совместимость с конкретной моделью автомобиля. Чрезмерно плотный или некачественный материал фильтра способен ухудшать поток воздуха и может не принести требуемого результата.

Москаева подчеркнула, что людям с сезонным аллергическим ринитом и конъюнктивитом нужно менять салонный фильтр еще перед началом сезона палинации — активного цветения значимых растений.

«В таких случаях действительно рекомендовано использовать HEPA-фильтры, поскольку они эффективнее задерживают споры грибов и аллергенные частицы. Но фильтр должен подходить автомобилю и своевременно меняться. Старый или забитый уже не работает как полноценная защита», — объяснила врач.

До этого Москаева предупреждала, что исправная работа кондиционера в машине еще не говорит об отсутствии загрязнений. По ее словам, холодный воздух может идти даже через те воздуховоды, которым давно требуется обслуживание. На наличие проблем нередко указывают запах сырости, затхлости или уксуса, исходящие из системы.

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