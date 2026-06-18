Названы автомобили, которые выгодно ввозить в Россию через Киргизию

В Россию через Киргизию с бюджетом до 4 млн рублей выгодно ввозить подержанные автомобили марок Volkswagen, Geely и Toyota. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.



«Однозначный лидер — это Volkswagen Tiguan L Pro с турбированным двигателем 2.0 семейства EA888 на 220 л.с., причем с одной турбиной и без всяких «мягких» гибридов. В паре с ним идет «мокрый робот» DQ382 — проверенная надежная коробка. Полный привод реализован через муфту BorgWarner, а сама платформа MQB удлиненная, поэтому в салоне много места», — сказал Рогов.



Он добавил, что в оснащение Volkswagen Tiguan L Pro входят подогревы, вентиляция и даже массаж в передних сиденьях, а также приличная музыка. Разгоняется кроссовер до 100 км/час за 6.5 с. Сейчас он стоит примерно чуть больше 4 млн рублей.



Второй по популярности – Geely Monjaro. Он близок к Volkswagen Tiguan, но дешевле: около 3,8 млн рублей. Мотор на 265 л.с. многие считают минусом из-за налога, но машину покупают активно. Техника проверенная: надежный двигатель, 8-ступенчатый автомат Aisin и муфта BorgWarner. В салоне много опций, особенно в обновленной версии. По настройкам подвески и тормозов Monjaro уступает немцам, но для семейного кроссовера важнее вместительность и комфорт, отметил эксперт.



Кроме того, из Киргизии активно заказывают Toyota RAV4 с 2,0-литровым «атмосферником». Цена — 3,8–3,85 млн рублей, хотя в начале года он стоил 4,4 млн рублей. У машины безотказные двигатель, вариатор и полный привод. Можно заливать 92-й бензин. Автомобиль сделан просто, но надежно, что устраивает многих покупателей, отметил специалист.

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