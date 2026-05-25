Назван автомобиль Samsung, который стало выгодно завозить в РФ

В Россию из Кореи с бюджетом до 2 млн рублей выгодно ввозить подержанные автомобили марок Kia, Hyundai и Samsung, относящиеся к бюджетному сегменту. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Из Кореи часто заказывают хэтчбек Kia Morning с пробегом. В России она известна как Picanto. Машина с мотором 1.0 и классическим 4-ступенчатым «автоматом», — сказал Рогов.

По его словам, в максимальных версиях есть климат-контроль, подогрев сидений и кожаный салон. Еще один недорогой вариант — субкомпактный кроссовер Hyundai Casper. Он предлагается с атмосферным двигателем 1.5 либо с турбомотором 1.0. Последняя версия будет более динамичной, к тому же в ней есть трансформация салона. В самой Южной Корее эта модель очень популярна, сказал эксперт.

Рогов обратил внимание, что россияне часто заказывают Hyundai Venue. Этот автомобиль оснащается мотором 1.6 и вариатором, по размерам он близок к кроссоверу Hyundai Creta. Привод у него только передний.

Среди самых востребованных иномарок из Южной Кореи также кроссовер Samsung XM3 (ранее известный в России как Renault Arkana). Базовая версия комплектуется двигателем 1.6 и вариатором. Помимо этого, есть модификация с турбомотором 1.3 (156 л.с.) и роботизированной коробкой передач, сказал Рогов.

