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Автомобили

Названы самые популярные у россиян цвета автомобилей в 2026 году

Автоэксперт Блинов назвал пять самых популярных цветов автомобилей у россиян в 2026 году
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Зеленый, серый и синий цвет автомобилей сейчас является трендом, поэтому пользуется популярностью у российских водителей. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

«В 2026 году структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости», — сообщил эксперт.

По его словам, главным трендом становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому цвету. Покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью, поэтому именно серый, синий и различные оттенки зеленого показывают наиболее заметный рост интереса.

До этого в пресс-службе группы компаний «АвтоСпецЦентр» рассказали, что самые популярные автомобили, которые сдают по программе трейд-ин являются модели Haval, Geely, Chery, Jetour 2021-2022 годов выпуска.

Ранее юрист сообщил, за что без апелляций лишат водительских прав в 2026 году.

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