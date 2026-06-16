Россиянам рассказали, за что их без апелляций лишат водительских прав в 2026 году

Юрист Воропаев назвал 4 нарушения, за которые мгновенно лишат прав в 2026 году

Водителям, которые устанавливают специальные световые и звуковые сигналы, наносят спецрасцветку либо используют подложные номера на своих автомобилях, даже не стоит рассчитывать на снисхождение в судах. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Лишение прав предусмотрено за установку на передней части спецсиналов. Это актуально, когда делают какую-нибудь гирлянду к новогодним праздникам. За это однозначно предусмотрено лишение прав от полугода до года с конфискацией этого светового прибора», — предупредил адвокат.

По его словам, за нанесение на автомобиль специальной цветографической расцветки (копирующей ливреи полиции, скорой помощи, Росгвардии и т.д.) предусмотрено лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

Суды квалифицируют это, как нарушение, если расцветка только похожа на служебную до степени смешения. Такое же наказание грозит водителям, которые устанавливают на свои машины спецсигналы, например, проблесковые маячки.

Кроме того, Воропаев отметил, что если водитель использует заведомо подложные госрегистрационные знаки, его также могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года.

Например, при покупке подержанного автомобиля, когда старый владелец снял машину с учета, а новый продолжает ездить на старых номерах, такие знаки тоже считаются подложными.

Ранее юрист рассказал, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину у водителя.