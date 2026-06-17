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Автомобили

Стало известно, на каких автомобилях чаще всего ездят россияне

KP.RU: 54% россиян предпочитают ездить на отечественных машинах
Евгений Биятов/РИА Новости

Больше половины россиян ездят на отечественных автомобилях. Одной из причин востребованности таких машин стала доступность запчастей для них. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 54% респондентов ездят на российских автомобилях. При этом опрошенные не уточнили, собственная ли это машина или семейная. Однако россияне подчеркнули, что такие автомобили более доступны, а также для них можно без лишних проблем приобрести все необходимые запчасти. Также в стране сейчас есть большой выбор транспортных средств на любой вкус.

Однако другие 41% участников опроса заявили, что предпочитают ездить на иномарках, считая их более надежным вариантом. Некоторые респонденты поделились, что являются владельцами проверенных моделей, в числе которых корейские и европейские бренды. Еще часть россиян рассказали, что обновили машину недавно, выбрав китайскую новинку.

Оставшиеся 5% проголосовали за вариант «другое». Участники опроса признались, что не пользуются автомобилями, передвигаясь на общественном транспорте, велосипеде, самокате или даже пешком.

Ранее россиянам назвали подержанные машины, которые лучше новых китайских автомобилей.

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