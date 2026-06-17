Стало известно, на каких автомобилях чаще всего ездят россияне

Больше половины россиян ездят на отечественных автомобилях. Одной из причин востребованности таких машин стала доступность запчастей для них. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 54% респондентов ездят на российских автомобилях. При этом опрошенные не уточнили, собственная ли это машина или семейная. Однако россияне подчеркнули, что такие автомобили более доступны, а также для них можно без лишних проблем приобрести все необходимые запчасти. Также в стране сейчас есть большой выбор транспортных средств на любой вкус.

Однако другие 41% участников опроса заявили, что предпочитают ездить на иномарках, считая их более надежным вариантом. Некоторые респонденты поделились, что являются владельцами проверенных моделей, в числе которых корейские и европейские бренды. Еще часть россиян рассказали, что обновили машину недавно, выбрав китайскую новинку.

Оставшиеся 5% проголосовали за вариант «другое». Участники опроса признались, что не пользуются автомобилями, передвигаясь на общественном транспорте, велосипеде, самокате или даже пешком.

Ранее россиянам назвали подержанные машины, которые лучше новых китайских автомобилей.