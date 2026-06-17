Россиянам назвали подержанные машины, которые лучше новых китайских автомобилей

Автоэксперт Гришаков назвал пять авто с пробегом, которые лучше новых китайских

Модели Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda и Toyota даже с большим пробегом остаются куда более надежными, нежели ряд китайских автомобилей. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

«В первую очередь высокую надежность показывает Toyota RAV4. Даже с пробегом 150–200 тысяч километров этот кроссовер сохраняет работоспособность двигателя, трансмиссии и электроники», – рассказал Гришаков.

Кроме RAV4, эксперт обратил внимание на Hyundai Solaris и Kia Rio после рестайлинга 2017–2020 годов. При аналогичном пробеге у этих моделей предсказуемая стоимость запчастей и недорогой ремонт, что делает их выгоднее ряда более свежих китайских автомобилей. Третьим в рейтинге дилера идет Volkswagen Polo с атмосферным двигателем 1.6. Его оцинкованный кузов и механическая коробка передач без проблем выдерживают 200 тысяч километров.

Четвертое место занимает Skoda Octavia A7 — даже после 200 тысяч километров она не требует серьезных вложений. Замыкает пятерку лучших массовых автомобилей по надежности Toyota Camry XV70: ее атмосферный мотор и автоматическая коробка передач продолжают работать без капитального ремонта даже после 300 тысяч км пробега.

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