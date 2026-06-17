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Автомобили

«Жуткие кадры»: появилось первое видео с места фатального ДТП, в котором разворотило фуру

В Калужской области фуру с человеком разворотило в жестком ДТП

В Калужской области столкнулись два большегруза. Об этом сообщает Teleram-канал «ES! - канал Евгения Серкина».

«Жуткие кадры с места <...> ДТП в Малоярославецком округе. <...> Глядя на такие кадры, понимаешь, насколько хрупка человеческая жизнь. Будьте осторожны, соблюдайте скоростной режим!», – говорится в публикации.

На размещенном в сети видео заметно, что фуры получили серьезные повреждения, при этом в момент столкновения их детали и груз разлетелись по проезжей части. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также видно, что в настоящее время движение затруднено, поскольку поврежденные машины заняли одну из двух полос на дороге.

По данным канала, в результате произошедшего водитель грузовика получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в Бурятии защита подростка, обвиняемого в наезде на пенсионерку, утверждает, что женщина сама бросилась под колеса мотоцикла, чтобы подставить водителя.

Ранее в Уфе автомобиль воспламенился в жестком ДТП.

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