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«Сама бросилась»: в Бурятии байкер обвинил пенсионерку в том, что ее сбил

В Бурятии байкер обвинил пенсионерку в том, что она сама бросилась под колеса

В Бурятии защита подростка, обвиняемого в наезде на пенсионерку, утверждает, что женщина сама бросилась под колеса мотоцикла, чтобы подставить водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Гонки юных мотоциклистов по жилым дворам Гусиноозерска обернулись госпитализацией 75-летней заслуженной учительницы республики Нины Петешевой. Летом прошлого года пенсионерка высаживала цветы во дворе, как вдруг в нее влетел 15-летний байкер. Пожилая женщина получила множественные переломы рук и ног, она до сих пор проходит реабилитацию и передвигается с трудом», – говорится в публикации.

Дочь пострадавшей сообщила, что семья хотела добиться наказания для подростка и рассчитывала на взыскание 1,7 млн рублей компенсации. Однако в ходе судебного заседания защита не только не принесла извинений, но и заявила, что пенсионерка сама и намереннобросилась под колеса.

Защита утверждает, что женщина намеревалась подставить мотоциклистов, которые, по ее мнению, доставляли ей неудобства. Для подтверждения этой версии в суд вызвали школьниц, которые якобы наблюдали с балкона, как Нина Васильевна раскинула руки и бросилась под мотоцикл.

Семья пострадавшей считает показания защиты абсурдными и предоставила видеозапись произошедшего. Дочь Нины Петешевой также выразила возмущение тем, что после ДТП сотрудники полиции не изъяли мотоцикл и не привлекли к ответственности ни несовершеннолетнего водителя, ни его родителей.

Ранее сибиряк ножом порезал знакомую на парковке, и это попало на камеру.

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