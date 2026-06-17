Россиянина прибило колесом, отлетевшем от фуры

Под Воронежем колесо отлетело в пешехода на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Трагедия случилась еще 7 июля прошлого года на улице Изыскателей, но о ней сообщили только сейчас. Грузовик FAW шел по трассе в сторону Москвы. Водитель слишком поздно заметил припаркованную на обочине фуру DAF, наехал на лежавшее на дороге колесо — и оно отлетело прямо в случайного прохожего», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего мужчина получил травмы, несовместимыми с жизнью. В отношении водителя фуры возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Ижевске Lada с водителем разбилась в серьезном ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в столб, в этот момент начинает идти дым, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По словам очевидцев ДТП, водитель, который в момент аварии был за рулем отечественного автомобиля, потерял управление. О его состоянии не сообщается.

Ранее стало известно, что аномальная трасса «Колыма» начала уходить под землю.