Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Sollers представил конкурента «Газели» с коробкой-«автоматом»

Motor: в продажу пошли фургоны Sollers SF5 с автоматической коробкой передач
Motor

В Москве прошла премьера фургона Sollers SF5 с автоматической коробкой передач. Sollers SF5 — это первый российский автомобиль категории LCV («лёгкий коммерческий транспорт»), серийно оснащаемый автоматической трансмиссией. Об этом сообщает журнал Motor.

Sollers SF5 представляет собой рестайлинговый вариант фургона Sollers Atlant. Он отличается оформлением передней части кузова, изменённым интерьером и улучшенной шумоизоляцией.

Стоимость автомобилей семейства Sollers SF5 составит от 3,3 млн рублей, а модификации, оборудованные автоматической коробкой, обойдутся клиентам на 150 тыс. рублей дороже.

До этого стало известно, почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей.

Рост продаж европейских и японских автомобильных брендов в России связан в том числе с тем, что российские водители устали от китайских машин и многомесячного ожидания запчастей. Такое мнение высказала автоблогер и эксперт Елена Лисовская.

«Когда доходит дело до обслуживания, люди ждут запчасти месяцами. Машины стали недешевыми, при этом глюков по электрике просто вагон», — рассказала Лисовская.

Ранее были названы 6 самых ненадежных премиальных автомобилей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату? Главные правила финансового этикета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!