Sollers представил конкурента «Газели» с коробкой-«автоматом»

Motor: в продажу пошли фургоны Sollers SF5 с автоматической коробкой передач

В Москве прошла премьера фургона Sollers SF5 с автоматической коробкой передач. Sollers SF5 — это первый российский автомобиль категории LCV («лёгкий коммерческий транспорт»), серийно оснащаемый автоматической трансмиссией. Об этом сообщает журнал Motor.

Sollers SF5 представляет собой рестайлинговый вариант фургона Sollers Atlant. Он отличается оформлением передней части кузова, изменённым интерьером и улучшенной шумоизоляцией.

Стоимость автомобилей семейства Sollers SF5 составит от 3,3 млн рублей, а модификации, оборудованные автоматической коробкой, обойдутся клиентам на 150 тыс. рублей дороже.

До этого стало известно, почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей.

Рост продаж европейских и японских автомобильных брендов в России связан в том числе с тем, что российские водители устали от китайских машин и многомесячного ожидания запчастей. Такое мнение высказала автоблогер и эксперт Елена Лисовская.

«Когда доходит дело до обслуживания, люди ждут запчасти месяцами. Машины стали недешевыми, при этом глюков по электрике просто вагон», — рассказала Лисовская.

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