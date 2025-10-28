На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут начать отменять водителям штрафы, полученные из-за ям на дороге

В Госдуме предложили отменять штрафы водителям за нарушения из-за ямы на дороге
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предложили отменять водителям штрафы, полученные из-за ямы на дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно обращению, изменения предлагается в нести в Кодекс об административных правонарушениях. Новая норма будет включать в себя автоматическую отмену штрафов, если нарушение ПДД было допущено из-за дорожной ямы, повлиявшей на поведение водителя.

Авторами инициативы стали депутаты Сардана Авксентьева, Анна Скрозникова и Сангаджи Тарбаев. По их мнению, подобная мера может помочь восстановить баланс между формальным исполнением ПДД и здравым смыслом в дорожных ситуациях. Кроме того, предложение позволит повысить доверие к системе дорожного контроля, считают депутаты.

Парламентарии отметили, что сейчас многие водители получают штрафы за выезд за стоп-линию, пересечение сплошной линии разметки или выезд на встречную полосу. При этом ряд случаев связан с необходимостью объехать яму, отметили авторы инициативы.

Ранее водителям напомнили о штрафах за несезонную резину.

