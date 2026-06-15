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Автомобили

«Страшная авария»: кульбит машины с петербуржцем попал на камеру

В Петербурге на видео попало, как авто с человеком разбилось об столб

В Санкт-Петербурге автомобиль с человеком разбился в момент жесткого ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Страшная авария произошла в Санкт-Петербурге. 48-летняя женщина за рулем Lexus не уступила водителю Ford и допустила столкновение. В результате ДТП Ford, за рулем которого находился 22-летний мужчина, перевернулся. Пострадавших нет», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка влетает в столб после столкновения, при этом в момент ДТП разлетаются автомобильные детали. По данным канала, в настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

До этого в Приморском крае самосвал раздавил автомобиль с людьми в момент фатального ДТП. На размещенных в сети кадрах видно, что УАЗ получил серьезные повреждения: машину полностью смяло. В результате аварии 22-летний пассажир не выжил, водителя госпитализировали с различными травмами.

Ранее автомобиль на скорости снес пешеходов в Магнитогорске.

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