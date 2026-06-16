«Купюрами по лицу кондуктора»: в Новосибирске пассажир устроил дебош в автобусе

В Новосибирске мужчина разгромил рейсовый автобус после ссоры с кондуктором

В Новосибирске пассажир устроил дебош в автобусе маршрута №39, сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Со слов очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и хамил кондуктору. Когда ему предложили выйти из салона, дебошир в ответ провел купюрами по лицу кондуктора. Один из пассажиров попытался навести порядок и вывел агрессивного мужчину «за шкирку», однако это лишь усугубило ситуацию.

После этого разъяренный пассажир стал кидаться на автобус, пугать детей и требовать, чтобы его впустили обратно в салон. Затем он начал отламывать детали кузова автобуса.

Правоохранительные органы пока не комментируют инцидент, данные о пострадавших не поступали.

До этого на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль сбил велосипедиста, который двигался по проезжей части. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла утром 13 июня, в 10:15 утра. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что велосипедист ехал в правом ряду, а автомобиль Kia Rio в раскраске каршерингового сервиса выезжал с примыкающей полосы. Водитель автомобиля в результате сбил велосипедиста. От удара пострадавший взлетел в воздух и упал на капот машины.

Ранее огромный самосвал раздавил автомобиль с россиянами.