На видео попал каршеринг, сбивший велосипедиста на скоростной трассе в Петербурге

В Петербурге каршеринг на большой скорости сбил велосипедиста и попал на видео

На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль сбил велосипедиста, который двигался по проезжей части. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла утром 13 июня, в 10:15 утра. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что велосипедист ехал в правом ряду, а автомобиль Kia Rio в раскраске каршерингового сервиса выезжал с примыкающей полосы. Водитель автомобиля в результате сбил велосипедиста. От удара пострадавший взлетел в воздух и упал на капот машины.

До этого в Подмосковье береза упала на крышу рейсового автобуса. Инцидент произошел в городе Щелково. Пострадавших в результате не было, пассажиры самостоятельно покинули автобус.

Ранее в Подмосковье самосвал протаранил маршрутку.