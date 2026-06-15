«Ой, мамочка»: бензовоз опрокинулся в фатальном ДТП и попал на камеру

В Приморье на видео сняли бензовоз, который опрокинулся в аварии

На трассе в Приморском крае разбился бензовоз с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Сегодня под Раздольным бензовоз вылетел с трассы и перевернулся, оказавшись в кювете», – рассказали очевидцы.

На размещенных в сети кадрах видно, что транспорт лежит в кювете возле проезжей части. На месте аварии работают спасатели, при этом на обочине припаркованы автомобили очевидцев. По данным канала, в результате произошедшего водитель бензовоза получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль сбил велосипедиста, который двигался по проезжей части. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла утром 13 июня, в 10:15 утра. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что велосипедист ехал в правом ряду, а автомобиль Kia Rio в раскраске каршерингового сервиса выезжал с примыкающей полосы. Водитель автомобиля в результате сбил велосипедиста. От удара пострадавший взлетел в воздух и упал на капот машины.

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