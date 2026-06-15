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Автомобили

Матка для дронов от Renault в помощь ВСУ представлена в Париже

Renault разработала автомобиль для контроля военных БПЛА
Renault Group & Thales

На выставке Eurosatory 2026 в Париже Renault Group и оборонный концерн Thales представили прототип тактического автомобиля 4 Troop. Новинка создана на платформе гражданского автомобиля Renault, но оснащена передовыми военными технологиями Thales.

Автомобиль получил гибридную силовую установку, полный привод и функцию V2L, позволяющую питать внешнее оборудование. Главная особенность — интегрированная цифровая платформа с искусственным интеллектом, которая управляет беспилотниками и наземными роботами, обеспечивает защищенную связь и поддержку принятия решений.

Автомобиль 4 Troop позиционируется как мобильный командный пункт для разведки, координации войск, наблюдения и материально-технического обеспечения. Унификация комплектующих с гражданскими моделями Renault упрощает ремонт и снижает издержки. Сроки выхода серийной версии не раскрываются.

До этого во Франции раскрыли планы Renault выпускать беспилотники на Украине.

Ранее в продаже возник экспериментальный ПАЗ с полным приводом.

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