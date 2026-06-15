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Автомобили

В продаже возник экспериментальный автобус ПАЗ с полным приводом

Motor: в России продают единственный полноприводный автобус «Вектор Next»
Авито

В продаже возник гибрид автобуса «Вектор Next» и внедорожника «Садко Next». Впервые полноприводный автобус-вездеход ПАЗ «Вектор Next» ателье «Автоуслуги» из города Павлово (Нижегородская область) представило на форуме «Армия-2022», но машина не стала серийной. Об этом сообщает журнал Motor.

Единственный собранный экземпляр сейчас выставлен на продажу за 7,5 млн рублей. Модель повышенной проходимости способна преодолевать 680-миллиметровый брод, а высота дорожного просвета составляет 400 мм.

В движение везеход приводит дизель ЯМЗ-534, коробка передач — 5-скоростная «механика», есть подключаемый полный привод и понижающая передача.

До этого в России наладили выпуск катафалков на базе Lada Granta.

Нижегородская компания «ПрофМобиль НН» начала предлагать специальную версию Lada Granta для ритуальных служб. Стоимость фургона составляет 2,8 млн рублей. Об этом сообщает журнал Motor.

В набор специального оборудования входят выдвижной подиум для гроба по левому борту длиной 2300 мм, а также специальные оградительные поручни вокруг подиума.

Ранее в автосалонах появились автомобили Volga.

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