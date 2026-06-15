В 2030 году россияне будут покупать только отечественные автомобили

«Бренды с господдержкой и защитой от резких скачков пошлин дают то, чего сейчас не хватает всему рынку, — стабильность условий работы», — отметил вице-президент Ассоциации российских автодилеров (РОАД) Андрей Петренко.

Эксперт уверен, что к 2030 году автомобили, выпущенные за пределами России, станут роскошью, доступной лишь единицам россиян.

До этого россиянам назвали главные автоновинки лета 2026 года.

В ближайшее время россиян ожидает ряд интересных премьер, сообщает издание «За рулем». По информации экспертов, в ближайшие месяцы на рынок выйдут минимум шесть важных новинок.

В список наиболее важных дебютантов вошли купе-кроссовер Avatr 07, обновленный лифтбэк Changan UNI-V и большой гибридный внедорожник GAC S9. Продолжают список электрокар iCaur V27, коммерческие автомобили марки SKM, а также премиум-седан Senat 900.

Ранее в продаже появились седаны Aurus Senat за тысячу рублей.