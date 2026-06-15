Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Россиянам рассказали, как снизить стоимость ОСАГО

Эксперт Остудин: спокойный стиль вождения снижает стоимость ОСАГО
Григорий Сысоев/РИА Новости

На стоимость полиса ОСАГО влияют поведение владельца автомобиля на дороге, его страховая история, а также круг лиц, которые допущены к управлению машиной. Об этом газете «Известия» сообщил предприниматель, инвестор и генеральный директор страховой компании «Астро-Волга» Ярослав Остудин.

Специалист подчеркнул, что один из основных факторов, отражающихся на стоимости страховки автомобиля, является коэффициент бонус-малус (КБМ), который обозначает аварийность водителя. Чем дольше человек ездит без ДТП по своей вине, тем ниже будет цена полиса.

«Минимальный КБМ получают водители, которые на протяжении многих лет не становятся виновниками аварий. Максимальный коэффициент, наоборот, присваивается тем, кто регулярно попадает в ДТП. В результате разница в стоимости ОСАГО между этими категориями может быть весьма существенной», — объяснил эксперт.

По его словам, на страховую историю также оказывает влияние общий стиль вождения автомобилиста. Привычка резко ускоряться и тормозить, а также агрессивные маневры увеличивают риск возникновения дорожных происшествий. Спокойная и предсказуемая езда снижает вероятность аварий и помогает сохранить выгодные условия страхования.

Также сократить расходы на ОСАГО удастся благодаря пересмотру списка лиц, которые допущены к управлению автомобилем. Многие россияне включают в полис большое число родственников или знакомых, которые на деле редко пользуются машиной. При этом страховщик учитывает возраст, стаж и страховую историю каждого дополнительного водителя.

Однако специалист подчеркнул, что исключать из полиса нужно только тех, кто не пользуется автомобилем. В случае, если за рулем будет человек, не включенный в договор страхования, страховая компания после выплаты может взыскать эти средства с владельца машины.

Помимо этого, на стоимости ОСАГО отражается и коэффициент возраста и стажа. Чем старше водитель и чем больше у него опыт управления транспортным средством, тем ниже этот показатель и дешевле страховка.

Ранее автовладельцев предупредили о спорах по выплатам ОСАГО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!